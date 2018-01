Les Enfoirés, Slimane et Calogéro sous le feu des projecteurs !

Quelles sont les perles musicales de la semaine ? Focus sur cette l'actualité avec Julie Compagnon.

Les Enfoirés ... Orphelin de JJ Goldman - c'est Soprano qui cette année a proposé le titre phare - Ca rafraîchit le style. C'est chaque fois plus de 10 millions de téléspectateurs pour ce show créé par Coluche. Un chouette spectacle a voir avec de superbes artistes francophones et faut-il le rappeler ? C'est encore et toujours pour venir en aide à bon nombre de personnes !

Slimane... Il devra avoir le don d'ubiquité l'artiste ! Il assure en tant que coach dans The Voice et il sort ici son album avec un nouveau single qu'il met en avant : Solune. Un titre superbe qui met en lumière toutes les difficultés qu'il a parcouru avant d'être véritablement sous les projecteurs. Son album sort vendredi, à ne pas manquer !

Calogero nous offre un troisième single pour cultiver la différence et non l'indifférence ! "Voler de nuit" Ah ce Calogero qui a toujours des chansons avec des messages forts, porteurs, ... Il est puissant sur scène en plus. Une perle musicale à ne rater sous aucun prétexte !