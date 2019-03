Les Diables Rouges ont débuté de la meilleure des manières leur campagne de qualification pour l'Euro 2020

"Ce match face à Chypre a été tranquille, parce que la Belgique l'a rendu tranquille en faisant ce qu'il fallait,

On savait que si on prenait très vite l'avance, on allait se simplifier les choses.

C'est tout à l'honneur de notre équipe nationale, ils ont tout de suite voulu s'installer dans le confort, cela leur a permis de ne pas se mettre dans le rouge, de pouvoir gérer ces matches en équipe nationale et de rentrer frais et bien dans leur tête en club. Le talent facilite tout : le premier but d'Eden Hazard, peu de joueurs le mettraient ! Il n'y a aucun reproche à faire malgré une deuxième mi-temps un peu poussive, parce qu'on avait fait le boulot. Une campagne de qualification, c'est long, il fallait s'imposer. Tout est positif : les nouveaux prennent de plus en plus de place. On ne peut pas être à fond tout le temps, et à la limite, quand il ne le faut pas trop, ce n'est pas grave. Mais dans les rendez-vous où il faudra être au taquet, il faudra répondre présent !"