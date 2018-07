Les Diables ont inspiré les naissances !

Petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle pour nous comme chaque jour les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

- La Capitale : "Des dizaines de politiques privés de balcon ! "... Et oui les places furent chères auprès de nos Diables sur ce balcon bruxellois. Certains politiques ont tenter de s'y inviter. Le Président de L'union Belge a été très très sollicité ! Le mot d'ordre qui régnait en maître cependant : "refuser tous les politiques à l'exception de ceux de Bruxelles". Une vitrine a impact fort, un balcon qui en ce dimanche n'avait pas de prix !

- L' Echo : "La BNB va utiliser des hackers pour tester la sécurité de nos banques"

- La Libre : "La sécheresse pourrait virer à la catastrophe dans nos champs et nos jardins". Voilà des semaines que la pluie ne s'est plus montrée... On frôle la catastrophe.

Au coeur de votre quotidien :

- "Les Diables ont inspirés les naissances" - Des Thibaut, Axel, Eden nés en nombre durant ce Mondial !

- "Michel : "Krëfel refuse de rembourser ma télé"... A une simple formalité près : et oui Michel, il fallait s'inscrire sur le Net comme indiqué sur le ticket. 999 euros qui ne vous seront dès lors pas rembourser... Ca fait mal !

- "Belgium redevient Jupiler" - Le stock une fois épuisé, la "Belgium" reprendra tous les apparats de cette bonne vieille Jupiler. Et si les Diables avaient gagné ce Mondial - qu'en aurait-il été ? We are BELGIUM - We drink BELGIUM ?