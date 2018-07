Les Diables ont fait vibrer la Belgique !

Petit détour par la librairie ce matin avec Cyril qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux...

De Noir, jaune, rouge se colorent les quotidiens.

Les Diables nous ont fait vibrer

- La DH : "Une fête d'enfer"

- Sud Presse : "Tous ensemble ! "

- L' Avenir : "Quel retour triomphal"

40 000 personnes mobilisées.... Le moment fut d'exception sur cette Grand'Place de tous les triomphes, de tous les honneurs, de tous les remerciements, de tous les enchantements pour cette merveilleuse équipe qui nous a fait vibrer des semaines durant... Que Diables !

Au coeur de votre quotidien, d'autres faits d'actualité se hissent dans les colonnes :

- "Le jeu a foutu 22 ans de ma vie en l'air" - Un joueur témoigne de son calvaire et met en lumière toutes les difficultés de ne pas jouer durant ces sollicitations "Mondiales"... Tout est fait pour vous y faire plonger.

- "Pénurie de centimes dans les supermarchés : appel aux clients"... Que faites-vous de vos petites pièces rouges ? On les garde et les accumule hors des circuits des supermarchés... La pénurie est annoncée. Chers clients à votre bon sens... Faites circuler la monnaie !

- "Pendant une semaine, nous allons parcourir entre 25 et 70 km par jour" ... Et en tracteur svp ! Un projet de vacances des plus insolites. Hubert nous balade au coeur de cette aventure inédite.