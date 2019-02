; - © Tous droits réservés

Sud Presse: ' Les deux sœurs se retrouvent... 47 ans après leur abandon!

Christine et Kim ont été abandonnées par leurs parents coréens en 1971. 47 ans plus tard, elles se sont retrouvées grâce à leur ADN. L’une est américaine, l’autre est belge.

C’est l’histoire incroyable de deux sœurs qui viennent de se retrouver… 47 ans plus tard. Christine Pennell (49 ans) est américaine et vit à Berlin, dans le Connecticut. Kim Haelen (47) est belge et habite à Oud-Turnhout près d’Anvers. Elles ont été abandonnées à un mois d’intervalle, le 3 novembre et le 3 décembre 1971 et devant deux gares coréennes situées à Daegu, à 300 km au sud-est de Séoul.