Ciné Télé Revue"Les DÉPENSES FOLLES des STARS"

Des plus futiles aux plus fantasques

Alors qu’elle attend son premier enfant, la bimbo de la télé-réalité a visiblement des envies de femme enceinte plutôt coûteuses. La semaine dernière, tandis qu’elle séjournait quelques jours à Madrid avec son mari, Thomas Vergara, les tourtereaux ont dépensé 26?000 euros chez Hermès en vêtements et accessoires, pour eux et pour leur bébé à venir. Une somme rendue publique par Thomas sur Instagram avec un énorme smiley. Qu’ils dilapident des fortunes en quelques heures, grand bien leur fasse. Mais doivent-ils pour autant étaler leurs dépenses à la face de leurs followers, qui ne gagnent parfois pas ça en un an?? Ils ont clairement perdu toute notion de l’argent. Mais bon, Nabilla a trouvé " le sac de ses rêves ", c’est l’essentiel, non?? Quand on a de l’argent, on ne compte pas?! C’est ce que beaucoup de people se disent. Riches comme Crésus, ils ont perdu tout sens des réalités et frôlent souvent l’indécence lorsqu’il s’agit de faire des achats. Shocking, avez-vous dit??

Quand l’interprète de " Toxic " n’a pas le moral, elle fait comme d’autres stars (Céline Dion en tête) : elle s’achète de nouvelles chaussures. Il y a quelques jours,

la chanteuse a ainsi indigné ses fans en publiant la photo d’une paire hors de prix. Un cliché accompagné d’un texte où elle explique qu’il s’agit de la première paire de talons en peau de serpent Christian Louboutin qu’elle a achetée, il y a quatre ans, pour 6000 dollars (5400 euros). Et comme si ce n’était pas suffisant, elle croit utile d’ajouter… qu’elle ne l’a jamais mise. Les commentaires acerbes n’ont pas manqué de pleuvoir sur les réseaux sociaux. Reste que ça n’a rien d’étonnant, la star étant plutôt une flambeuse. Bien qu’elle soit placée sous la tutelle de son père depuis 2007 et son pétage de plombs, elle continue de dépenser sans compter. Dans les documents officiels de sa comptabilité, on découvre qu’elle claque 9 millions d’euros par an, soit 25?000 euros par jour, dont des petites fortunes en soins relaxants, coiffeur ou maquillage.