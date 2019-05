Les crevettes pailletées, un méga vent de fraicheur

La Miséricorde de la Jungle | Bande Annonce | © 2019 Urban Distribution - 08/05/2019 ate de sortie 24 avril 2019 (1h 31min) De Joël Karekezi Avec Marc Zinga, Stéphane Bak, Ibrahim Ahmed dit Pino plus Genres Drame, Guerre Nationalités Belge, Français, Rwandais, Allemand SYNOPSIS ET DÉTAILS Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 1998, région du Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Alors que la deuxième guerre du Congo fait rage, le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune soldat Faustin perdent la trace de leur bataillon. Ils se retrouvent alors isolés et sans ressources pour faire face à la jungle la plus vaste, la plus dense, et la plus hostile du continent. Eprouvés par la faim, la soif et la maladie, ils devront faire face à leurs propres tourments, et à ceux d’un territoire ravagé par la violence. Titre original The Mercy of the Jungle Distributeur Urban Distribution