Les contes de maman... Le nouveau livre/CD de Véronique Jannot

Véronique Jannot nous offre une balade au coeur de son livre/CD Les contes de maman.

Où sont donc passés les œufs magiques ?

Pourquoi le mouton Cornabel ne veut-il plus suivre le troupeau ?

Pourquoi les légumes du potager sont-ils en pétard ?

Les contes de maman...

Des histoires écrites par la maman de Véronique Jannot. "Elles étaient si belles - c'est si joli que nous avons retravaillé cela ensemble pour les publier". Un livre qui n'est pas que pour les enfants ! Il est un des contes qui appelle à la compassion. On se délecte à raconter ces histoires à son enfant. Tout est doux et joli dans ce livre - j'en suis extrêmement fière... J'ai tenu à ça ! On a besoin de beau, de doux, de tendre, ... C'est gai ! Chaque histoire sont originales, ce sont des créations propres de maman. C'est un hommage a son imaginaire qui était poignant. "Maman était une amoureuse des mots". C'est toute la bienveillance d'une maman qui raconte des histoires.

Les enfants ont besoin qu'on leur amène de l'émotion

Le prochain rêve ?

Un troisième livre qui parlera de bien-être, de mieux vivre, de sérénité.