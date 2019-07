Petit détour par la librairie ce matin avec Thibaut Roland qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la UNE des journaux :

- Un an après la défaite en demi-finale de COupe du monde, les français en remettent une couche : "France 1, Seumland 0" - "joyeux seum anniversaire" - Les médias ne se privent pas non plus et se jouent de caricatures pas très... réussies pour le coup d'envoi ! Vilà un dossier... "affaire classée"

- Le Soir :

Les collaborateurs de Google écoutent vos conversations jusque dans votre salon

Nos apllis smartphone nous jouent des tours - par inadvertance bien souvent nous sortons un mot qui est directement capté via nos appli - enceintes et hop... on chope nos conversations, nos habitudes. Ils doivent bien s'amuser ces collaborateurs mais gageons que ce soit pour améliorer les applis. Alerte toute fois au respect de la vie privée !

Le Soir : "Pour sauver la planète, il faudrait beaucoup moins travailler"

- Un chef étoilé perd une étoile... Marc Veyrat : "Je rends mes 2 étoiles Michelin". Un dossier bien épicé.