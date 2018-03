Les chatons vont vous faire craquer au Salon International du chat à Ath !

Il y aura des races insolites, comme les Maine Coon (les plus grands chats domestiques du monde, jusqu’à 10 kg) ou les chats Loup-Garou (Lykoi); très rares et qui ressemblent effectivement à des loups-garous noirs avec une fourrure inégale. Il s’agit d’une nouvelle race de chats, qui date de 2010, apparue de façon naturelle suite à une mutation génétique. Aujourd’hui, ces chats sont vendus environ 2500 dollars et la liste d’attente est longue. Petite originalité: ils peuvent être dressés pour agir comme des chiens de chasse. Et oui, ils remuent leur queue, suivent des odeurs et jouent à rapporter la balle.