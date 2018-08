Les championnats d' Europe à Berlin... De véritables chances de médailles Belges !

On se connecte avec Berlin pour les championnats d'Europe... On y retrouve sportivement David Bertrand en mode jogging !

C'est devant l' Eglise du souvenir que l'on retrouve notre commentateur très sportif ce jour en ce haut lieu touristique Allemand - On va y disputer le départ et l'arrivée du marathon des épreuves de marche. C'est dans le stade Olympique par contre que l'on disputera les autres épreuves. Ce stade qui a accueilli les championnats du monde en 2009 - C'est un public de fervents connaisseurs que l'on retrouve ici.

Et oui il y a des chances Belges de médailles avec notamment Nafi Thiam... Grand espoir de médaille. Elle est championne du monde en titre - elle est championne olympique en titre. Elle serait peut-être l'une des plus grandes athlètes belges de tous les temps. Les autres espoirs : le relais 2X 400m - mais aussi toutes des chances made in Belgium sur les épreuves de fond... Donc OUI les belges ont leur chance !

A suivre de près durant ces championnats d' Europe.