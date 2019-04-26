Les bonnes résolutions de Bébé, une belle histoire d'amour !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une balade musicale... Ca fait longtemps !
Oh BéBé
OH BEBE
T’AS VIDE TOUT’ MA MAISON
T’AS EMBARQUE TOUT’ MES AFFAIRES
OH BEBE
MA COLLECTION DE DVD
AVEC MES ACTEURS PEFERES
OH BEBE
TU AS PRIS LE CANARI
T’AS MEME PAS VU QU’IL ETAIT MORT
OH BEBE
UN CANARI QUAND CA VIT
CA NE SENT PAS SI FORT
T’ES PARTIE - BEBE
T’AS TOUT PRIS - BEBE
MAIS T’AS OUBLIE - BEBE
DE PRENDRE LES POUSSIERES
JE T’LES AI APPORTEES
OH BEBE
TU AS EMPORTE MES CRAVATES
MEME CELLE AVEC MONSIEUR PATATE
OH BEBE
TU AS PRIS MA MAQUETTE FLAMBANT NEUVE
DE NOTRE DAME DE PARIS
OH BEBE
T’AS TOUT MIS DANS UN SAC
ET PUIS TU T’ES FAIT LA BELLE
OH BEBE
QUAND ON EST MOCHE COMME TOI
SE FAIRE LA BELLE C’EST UN EXPLOIT
T’ES PARTIE - BEBE
T’AS TOUT PRIS - BEBE
MAIS T’AS OUBLIE - BEBE
DE PRENDRE LES POUSSIERES
JE T’LES AI APPORTEES
OH BEBE
T’ES PARTIE AVEC MON AUTO
MA MOBYLETTE ET MON VELO
OH BEBE
EN PARTANT T’AS PRIS AVEC TOI
TOUS MES SOUCIS TOUS MES TRACAS
OH BEBE
T’AVAIS DEJA PRIS ….UN COUP DE VIEUX
OH BEBE
T’AS PRIS LE RESTE , ET T’ES PARTIE… TANT MIEUX
T’ES PARTIE - BEBE
T’AS TOUT PRIS - BEBE
MAIS T’AS OUBLIE - BEBE
DE PRENDRE LES POUSSIERES
JE T’LES AI APPORT...
T'ES PARTIE - BEBE
T’AS TOUT PRIS - BEBE
MAIS T’AS OUBLIE - BEBE
DE PRENDRE LES POUSSIERES
JE T’LES AI APPORTEES
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LE CARABISTOUR DE STTELLLA
05/05/2019 - INCOURT / INC'ROCK FESTIVAL
11/05/2019 - MARCINELLE
21/06/2019 - CHATELET
13/07/2019 - NAMUR
20/07/2019 - SPA / FRANCOS
NOUVEAU : 25/08/2019 - VERVIERS / FIESTACITE
31/08/2019 - SCENE SUR SAMBRE
NOUVEAU : 20/09/2019 - NIVELLES
NOUVEAU : 21 /09/2019 - ANDENNE
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