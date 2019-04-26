Le 8/9

Du lundi au vendredi de 08:00 à 09:00 sur Vivacité

Plus d'infos

Les bonnes résolutions de Bébé, une belle histoire d'amour !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une balade musicale... Ca fait longtemps !

Oh BéBé 

OH BEBE

T’AS VIDE TOUT’ MA MAISON

T’AS EMBARQUE TOUT’ MES AFFAIRES

OH BEBE

MA COLLECTION DE DVD

AVEC MES ACTEURS PEFERES

OH BEBE

TU AS PRIS LE CANARI

T’AS MEME PAS VU QU’IL ETAIT MORT

OH BEBE

UN CANARI QUAND CA VIT

CA NE SENT PAS SI FORT

 

T’ES PARTIE - BEBE

T’AS TOUT PRIS - BEBE

MAIS T’AS OUBLIE - BEBE

DE PRENDRE LES POUSSIERES

JE T’LES AI APPORTEES

 

OH BEBE

TU AS EMPORTE MES CRAVATES

MEME CELLE AVEC MONSIEUR PATATE

OH BEBE

TU AS PRIS MA MAQUETTE FLAMBANT NEUVE

DE NOTRE DAME DE PARIS

OH BEBE

T’AS TOUT MIS DANS UN SAC

ET PUIS TU T’ES FAIT LA BELLE

OH BEBE

QUAND ON EST MOCHE COMME TOI

SE FAIRE LA BELLE C’EST UN EXPLOIT

 

T’ES PARTIE - BEBE

T’AS TOUT PRIS - BEBE

MAIS T’AS OUBLIE - BEBE

DE PRENDRE LES POUSSIERES

JE T’LES AI APPORTEES

 

OH BEBE

T’ES PARTIE AVEC MON AUTO

MA MOBYLETTE ET MON VELO

OH BEBE

EN PARTANT T’AS PRIS AVEC TOI

TOUS MES SOUCIS TOUS MES TRACAS

OH BEBE 

T’AVAIS DEJA PRIS ….UN COUP DE VIEUX

OH BEBE

T’AS PRIS LE RESTE , ET T’ES PARTIE… TANT MIEUX 

 

T’ES PARTIE - BEBE

T’AS TOUT PRIS - BEBE

MAIS T’AS OUBLIE - BEBE

DE PRENDRE LES POUSSIERES

JE T’LES AI APPORT...

 

T'ES PARTIE - BEBE

T’AS TOUT PRIS - BEBE

MAIS T’AS OUBLIE - BEBE

DE PRENDRE LES POUSSIERES

JE T’LES AI APPORTEES

Retrouvez les 1ères dates  STTELLLA

Oui je sais cela ne s'arrange pas !
Oui je sais cela ne s'arrange pas ! - © Tous droits réservés

LE CARABISTOUR DE STTELLLA

05/05/2019 - INCOURT / INC'ROCK FESTIVAL 

11/05/2019 - MARCINELLE

21/06/2019 - CHATELET

13/07/2019 - NAMUR

20/07/2019 - SPA / FRANCOS

NOUVEAU : 25/08/2019 - VERVIERS / FIESTACITE

31/08/2019 - SCENE SUR SAMBRE

NOUVEAU : 20/09/2019 - NIVELLES

NOUVEAU : 21 /09/2019 - ANDENNE

 

Plus d'infos sur www.sttellla.be

 

Newsletter Vivacité

Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l’actu Vivacité.

OK