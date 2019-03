Les billets à gratter... Comment maximiser vos gains

Les billets à gratter ... La DH dévoile les vraies chances de gagner.

Comment maximiser vos gains ?

Les billets à gratter : une chance sur 10 de gagner réellement ?

Alors que certains billets annoncent des probabilités de près de 50 %, les gains nets sont nettement plus faibles.

La DH nous propose une grille des chances réelles de gains aux jeux de grattage de la loterie nationale.

Si vous voulez réellement maximiser vos chances, optez plutôt pour les Subito, les Win For Life, le 21 ou le billet de Cash à 10 €.

Le Winners Club, présenté par la Loterie nationale comme le billet à gratter qui vous offre le plus de chances de gagner, est en fait le pire de tous. Certes, vous êtes certains de repartir avec quelque chose, mais il y a de grandes chances que ce soit de la place dans votre portefeuille étant donné que 97,86 % des billets ne remboursent même pas la mise !

Quant au billet qui vous fait gagner en moyenne le plus, il s’agit du Cash à 20 €. C’est aussi le billet le plus cher sur le marché, mais avec 15,5 % de chances de remporter davantage que votre mise, il se classe aux portes du top 10 des billets offrant un retour sur investissement. Et, en l’occurrence, avec un gain moyen de 42,18 €, il surclasse tous les autres.

Le Subito à 1 €, bien qu’offrant de belles chances de remporter plus que sa valeur faciale, ne risque pas de changer votre vie de sitôt, avec un gain maximal de 20 000 €, mais surtout un gain moyen de 1,89 € à peine.

Sachez aussi qu’à même valeur faciale, certains jeux permettent de gagner beaucoup plus que d’autres. Ainsi, si le Subito à 10 € est le champion des probabilités de gain, c’est loin d’être le cas du Winter Millions. Et la différence est de taille puisque le Subito présente un Indice de gain réel de près de 25 %, le Winter Millions dépasse à peine les 9 %.