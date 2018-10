Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

Les Belges sont complètement fous de leurs animaux !

- La DH : "Les Belges dépensent 1,9 Milliards d'euro par an pour leurs animaux de compagnie !" - non seulement pour la nourriture mais aussi en accessoires. Près de 151 000 euros sont destinés à cette dernière dépense esthétique. 46% des belges considèrent leurs animaux comme leurs enfants. Dans le top trois des animaux préférés des belges C'est le chat qui a la cote puis le chien et ensuite ... la poule !

- La Gazette : "Des panneaux routiers en pvc pour contrer les voleurs"... La commune de Chimay réagit face à de nombreux vols de panneaux métalliques, désormais ceux-ci seront en pvc et annoncés comme tel !

- Le Soir : "*MeToo... Un an de séisme à Hollywood"

Au coeur de votre quotidien :

- La DH : "Le glanage : gratuit et délicieux" - ramasser ce qui n'est pas récolté dans les champs non clôturés - pour manger sans payer, il suffit de se baisser. Une pratique très encadrées et admise en certaines heures, pour certaines personnes qui en ont la faveur.

- Le Soir : "Tête-à-tête avec un cyborg" - Grâce à la technologie, cet homme voit désormais en couleur !