Les Belges dénoncent leurs "amis" au fisc !

Comme chaque matin, Benjamin Maréchal et sa bande Sara De Paduwa, Christophe Grandjean, David Jeanmotte et Jérôme de Warzée passe la presse en revue et la commente dans le 8-9.

A la une des journaux :

Salon de l'Auto : les hôtesses sexy, c'est fini !

Pharmacies : la lente agonie. Plus de 200 officines ont fermé en 5 ans.

Pourquoi Apple n'investira pas en Wallonie. Apple souhaitait un Data Center mais ça ne générera pas assez d'emplois chez nous et ne pourront donc pas bénéficier d'aides.

Une fois la première page tournée, que trouve-t-on à l'intérieur des journaux ?