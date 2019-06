Les baskets à semelles compensées, un danger !

La mode est faite de cycles et depuis quelques années, les baskets à semelles compensées font leur retour dans les rayons des magasins. Elles sont d’abord revenues timidement avec la tendance des " dad’s shoes " (les chaussures de papa) ou des baskets moches. Mais rapidement, les marques ont compris que ce n’était pas une blague et qu’il y avait un réel regain d’intérêt pour ces anciens modèles de baskets. En 2017, Fila a fait renaître la célèbre Disruptor et sa semelle de 5 cm. Reebok a commercialisé la Classic Double et sa semelle XXL et l’an dernier, la marque Buffalo a relancé ces fameuses baskets à plateformes.

Les vols ne sont pas l’apanage des “clients”. Ce que l’on qualifie de démarque inconnue englobe également les vols commis par le personnel et les actes frauduleux perpétrés par des fournisseurs, ainsi que les actes criminels organisés par des bandes itinérantes.Au total, pas moins de 900 millions d’euros de marchandises se sont ainsi envolés. Et si l’on y ajoute les investissements de quelque 400 millions d’euros pour lutter contre ce type de criminalité, le coût total s’élève même à 1,3 milliard d’euros pour le secteur de la distribution belge, soit 1,9 % de son chiffre d’affaires annuel, selon les chiffres de l’étude Retail Security Europe, menée par Crime&Tech.

Dernière Heure"jusqu'à 42 dégrés la semaine prochaine"

Pour la première fois de son histoire, la Belgique pourrait-elle dépasser les 40 degrés ? C’est en tout cas ce que plusieurs modèles météorologiques prévoient pour le début de la semaine prochaine.

Le climatologue de l’Université de Liège Xavier Fettweiss a couplé le modèle numérique dit américain à un modèle régional belge et ils indiquent des chiffres assez affolants pour mardi et mercredi de la semaine prochaine : 40 degrés en température maximum dans les villes – Bruxelles mais surtout en Flandre – et jusque autour de 42 degrés en Campine, le point habituellement le plus chaud de la Belgique.

Cette vague de chaleur s’explique par une masse d’air chaud venue du désert du Sahara remontant vers le Maroc, l’Algérie et qui traversera la Méditerranée pour atteindre nos régions. On pourrait d’ailleurs s’attendre à des masses d’air fort remplies de sable comme au mois d’avril. “Cela reste des prévisions météo, cela peut changer complètement dans les jours prochains, mais ce qui est prévu : tous les modèles semblent suggérer que la semaine prochaine, il va faire très chaud”, indique le climatologue liégeois. Le modèle Mar prévoit des températures maximum de l’ordre de 40°C dans les villes. Toutes les six heures, il y a un update qui est fait, et depuis hier soir, à chaque six heures, le modèle confirme une telle vague de chaleur : 25 degrés la nuit, 40 degrés en plein soleil à midi dans les villes, et de l’ordre de 30 degrés en moyenne.”