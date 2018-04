Les astuces de nos animateurs pour dormir plus longtemps le matin

Qui n'a jamais rêvé de pouvoir dormir 5, 15 voire 30 minutes de plus le matin? Pour pouvoir y arriver, certains ont des astuces assez originales...

Nos animateurs du 8-9 se lèvent tôt pour préparer les émissions radio et le réveil n'est pas toujours facile. Qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour pouvoir gagner quelques minutes de sommeil en plu le matin... Dans Le 8/9, Sara nous partage ses astuces.

Sara de Paduwa:"A l'époque où je faisais les matinales radio, je prenais ma douche le soir pour ne pas réveiller tout le monde le matin. J'allais même jusqu'à dormir toute habillée! Comme ça quand je me levais, je n'avais plus qu'à me brosser les dents et je pouvais surtout dormir plus longtemps!"

Sara en profite pour balancer sur ses collègues: "Maintenant je prends une douche tous les matins, mais ce n'est pas le cas de tout le monde ici!" Guillaume Moulaert qui se sent visé par la pique de Sara réagit au quart de tour: "Je me dénonce avant que Sara me balance, c'est moi! Ma salle de bain donne directement dans la chambre donc si je me lave le matin, je réveille ma compagne. J'ai une technique, je prends ma douche le soir comme ça le matin je n'ai plus qu'à me débarbouiller et je peux partir directement!"

Et vous, quelles sont vos astuces pour gagner du temps de sommeil en plus le matin?