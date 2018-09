Les associés... Le Quizz qui peut rapporter gros !

Sara De Paduwa était avec nous ce matin pour nous présenter Les Associés, le nouveau jeu quotidien de la RTBF, dès ce soir à 17h30 sur la Une.

Dès ce soir, Sara sera aux commandes d’une toute nouvelle émission : Les Associés.

Au programme : un quizz qui associe culture générale et bonne humeur ! Quatre candidats venus des quatre coins de la Belgique s’affronteront en cinq manches et joueront avec les mots.

L’émission, qui est déjà un énorme succès dans d’autres pays, de l’Italie au Brésil, débarque enfin en Belgique !

A quelques heures de l'antenne... Sara nous délivre ses impressions et les ingrédients de ce nouveau divertissement.

C'est un jeu de culture générale en 5 manches - on joue avec la langue française - avec les mots - on mise une somme - ...

C'est extrêmement sympa - ça regroupe plusieurs concepts de culture générale - il y en a pour tous les goûts - il y a un facteur chance aussi - c'est aléatoire. La finale consiste en une énigme - il y a 5 mots et il faut trouver le mot associé & ça peut rapporter gros ... Du jamais vu sur un service public - On gagne des sous !

On était la seule chaîne Européenne à ne pas mettre de jeu à l'antenne.

Les candidats sont belges et les questions aussi ! C'est ça qui est sympa.

On apprend énormément de choses et puis on peut jouer avec des mots, c'est ludique et on apprend constamment. Le rythme est varié - soutenu - intense avec du suspens.

Et non, on ne triche pas. Mais il y a un facteur chance !

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur la Une Télé.

Les associés - l'émission en un clic