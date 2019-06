Les arnaques à éviter en réservant ses vacances !

Dernière Heure :Pour ceux qui n’ont pas encore réservé leurs vacances, il est temps de se laisser tenter par les premiers bons plans last minute. Que ce soit des voyages organisés ou des locations de vacances, il y a de quoi choisir sur Internet. Mais attention, il y a aussi beaucoup d’arnaques qui peuvent gâcher un séjour tant attendu. Le critère numéro 1 au moment de choisir ses vacances, c’est la destination. Mais souvent, celle-ci est déterminée par le budget qu’on est capable de mettre sur la table pour s’évader. La recherche aux bonnes affaires est alors lancée, avec des promos en veux-tu, en voilà. Les tour-opérateurs les plus connus s’y mettent, et certains perturbateurs essayent de se fondre dans la masse. Disons-le tout de suite, une semaine de location dans une villa avec piscine en Provence en plein été pour 200 €, c’est impossible.

Sud Presse"les Belges tentés par les destinations authentiques"

Exit la Costa Brava, la Côte d’Azur, la Turquie ou l’Égypte. De plus en plus de Belges se tournent vers des destinations plus calmes, plus authentiques, et encore préservées du tourisme de masse. Les Balkans, avec le Monténégro et l’Albanie, ont ainsi de plus en plus la côte, tout comme Minorque et l’île croate de Brač…