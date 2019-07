Les agents pénitentiaires veulent le Bermuda !

Et parmi les demandes qui seront formulées, il y aura le port du bermuda par le personnel. " On l’a déjà demandé par le passé mais cela nous a été refusé pour des raisons de sécurité ", poursuit Yves Dethier. " Mais je constate que des policiers portent le bermuda (ceux patrouillant à vélo notamment, NdlR), je ne vois donc pas pourquoi cela nous serait refusé. Les vieilles prisons comme celle de Lantin emmagasinent la chaleur ".

" Si, comme cela semble s’annoncer, on va vers des canicules répétées dans notre pays, il serait temps de penser à l’avenir et de prendre des dispositions ", nous confie Yves Dethier, président de la CGSP Lantin. " La semaine que l’on vient de vivre a été très difficile. Il faut songer à des adaptations, tant pour le personnel que pour les détenus ".

Et Lantin demande l’installation de l’airco pour soulager le personnel et les détenus

Le Soir"Un critérium, ça arrondit les fins de mois"

La ronde des critériums d’après-Tour est lancée, et elle peut être joliment rémunératrice pour les stars.

Comment éviter le manque, cette étrange sensation de vide qui s’empare de chacun au bout du Tour de France ? Pour les coureurs avant tout, qui y trouvent une source de revenus complémentaires, mais aussi pour les amateurs de vélo qui espèrent prolonger les plaisirs estivaux, la ronde des critériums d’après-Tour est la bienvenue. Entre tradition un brin désuète et folklore sportif aux codes plus ou moins lisibles, ces courses de quelques dizaines de kilomètres seulement, une centaine tout au plus, sont totalement atypiques. Ni point UCI ni prime de victoire à la clé, puisque les coureurs conviés à la fête sont payés au préalable. Il est rare que les têtes d’affiche se tirent vraiment la bourre puisque le vainqueur est souvent désigné à l’avance, par les coureurs entre eux. Mais le public ne s’en formalise pas, il est avant tout là pour approcher, toucher parfois, les stars du Tour de France, qui tournicotent sur un circuit rikiki, 2-3 kilomètres le plus souvent. Une photo, un autographe, un selfie, un bisou peut-être, voilà l’enjeu pour les fans. Une tradition de plus en plus régionalisée