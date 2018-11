Petit détour coquin par la librairie ce matin avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

- La DH : "Les 18-30 ans font moins l'amour qu'avant" - C'est que une étude nous révèle sur base de 26 000 personnes interrogées.

A qui la cause ?... les films porno car oui la réalité en est bien toute autre sur le terrain, et c'est la déception du (bon) coup ! Autre coupable : internet - les jeux vidéos : les jeunes passent beaucoup plus de temps sur leurs écrans au détriment des rapports humains.

- La Libre : "La chute brutale de Carlos Ghosn, l' Empereur français de l'automobile"

- Le Soir : "Michelin, les belles étoiles belges".

Au coeur de votre quotidien :

- Sud Presse : Euro-millions... "2.263.555 de gains non réclamés en 2017"

- L' Avenir : "Vous faites quoi de vos écochèques ? 2% sont perdus ou périmés"... Quel gâchis. Abandonner la version papier serait la solution de bon usage.

- Sud Presse : "Vent violent : les crashs deux fois plus graves" .. En 10 ans les rafales ont fait plus de 900 victimes en Wallonie.

- Sud Presse : "La future montagne Russe à Walibi : UNIQUE AU MONDE" - Elle décoiffera avec ses 113 km/heure - ses 15 airs-time - sa chute inclinée à 80° - ...