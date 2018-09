Léa Paci vous donne rendez-vous ce soir pour Brux'elles!

La chanteuse française Léa Paci était dans le 8/9 ce vendredi pour son nouveau single On prend des notes et pour sa participation à l'émission "Bruxelles"!

Après son premier album Chapitre 1 sorti en 2017 et le succès de ses titres Pour allez où ? et Adolescente pirate, la chanteuse est de retour avec un nouveau single On prend des notes. Un single que Léa Paci a co-écrit avec le groupe belge Delta. C'est tout sourire que Léa Paci est venue rendre visite à l'équipe du 8/9... l'occasion d'en apprendre encore un peu plus sur elle, son caractère d'obstinée, sa rencontre et son travail avec le groupe belge Delta,...

Retrouvez Léa Paci ce soir à 20h50 sur la Une. Elle sera en direct de la Grand-Place de Bruxelles pour la Fête de la fédération Wallonie-Bruxelles. Avec une affiche 100% féminine cette année : Zazie, Angèle, Jain, Alice on the Roof, Zaz, Hoshi et Typh Barrow ! Une émission présentée par Maureen et Walid.