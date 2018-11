Le violoniste Renaud Capuçon nous balade au coeur des plus belles musiques de films

Le violoniste français Renaud Capuçon était avec nous ce matin pour nous présenter son nouvel album :

Cinéma.

Après Shubert, Beethoven ou Ravel, Renaud Capuçon a enregistré avec le Brussels Philarmonic quelques unes des plus célèbres musiques de films.

De Out of Africa à La Liste de Schindler en passant par Amélie Poulain, le violoniste, passionné de cinéma, nous propose une toute nouvelle version de ces chansons et de ces mélodies.

La seule voix sur l'album est celle de Nolwenn Leroy qui reprend le cultissime "Calling You"; bande originale du film Bagdad Café.

Un projet qui s'est fait longuement attendre...

"J'ai attendu le bon moment et d'avoir le bon orchestre surtout". L' album a été enregistré à Flagey et s'articule autour de musiques de films merveilleuses. De vrais coups de coeur.

"Quand vous écoutez ces musiques de films, dès les premières secondes on est dedans, c'est magique - on est transporté !"

L'adaptation au violon... "C'est tout un travail de transcription pour cet instrument, ce fut l'occasion de découvrir ces sublimes pages musicales. Mon violon date de 1737, c'est fabuleux, le son est chaud, il a traversé tant d'histoires".

La musique de films, c'est de la musique classique. "Le parrain, le medley d'Amélie Poulain, calling you avec Nolwenn Leroy, ... On est transporté dès les premières secondes !