Le Tour de France 2018... Un bon cru !

Focus sur l'actu sportive de ce week-end avec Manu Jous qui nous livre ses impressions sur cette édition 2018 du Tour de France. Un bon cru, on a bien exploité le terrain de jeu pour ce Tour très intéressant ! On va dans le bon sens avec ce coup de maître du Gallois Geraint Thomas sacré ! Les regards se tournent d'ores et déjà vers l'édition 2019 dont le départ sera donné de Bruxelles pour les 50 ans de la victoire d' Eddy Merckx.

Le championnat de foot...

Les grands ont d'emblée frappé fort ! On craignant tomber de haut après la Coupe du Monde et de retrouver la réalité du terrain, du championnat de Belgique mais la transition s'est faite en douceur. Le championnat doit aussi exister en soi et proposer un certain niveau... Si ça continue sur ces bases là on est bien parti !

Nos hockeyeuses... Chapeau à elles. On en parle trop peu avec cette Coupe du monde et le Tour de France mais elles disputent en ce moment la Coupe du monde à Londres. Elles se sont extraites d'une pool très difficile et sont ainsi qualifiées pour un barrage qui donnera accès le cas échéant au 1/4 de finale.