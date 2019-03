Le talent OLA POLET, s'était démarqué aux yeux de son coach Matthew IRONS !

Typh, Vitaa, Slimane et Matthew devront, eux aussi, faire leurs choix. Quels candidats emmèneront-ils plus loin dans l’aventure ?

Ce soir,d'autres talents prendront possession de la scène avec les premiers invités de cette saison 2019 : Big Flo et Oli !

OLA candidat de l'équipe de M atthew IRONS était l'invité du 8/9 pour le 2ème live de The Voice Belgique.

Lors des Blinds, Ola avait interprété "Happier "

Le grain de voix et le talent "intemporel" de Ola POLET ont fait passer un moment magique à nos quatre coachs tous déterminés à le voir rejoindre leur équipe. Mais celui qui aura déployé le plus de moyens, c’est Matthew. Il a eu un coup de foudre artistique pour le jeune Carolo.