Le sucre, une drogue du quotidien !

"En activant les circuits liés au plaisir dans le cerveau, le sucre agit comme une drogue"

Un vrai danger de santé publique, selon le neuroscientifique français Serge Ahmed.

On ne le sniffe pas, il n’est pas illégal et ne se vend pas sous le manteau – loin de là. Mais le sucre agit comme une drogue et peut entraîner une addiction qui peut s’avérer mortelle chez certains individus, dénonce le neuroscientifique français Serge Ahmed, invité par le festival Nourrir Liège pour une conférence qui faisait salle comble ce mardi soir. Or tout nous pousse à en consommer : l’industrie agroalimentaire, la publicité ciblée et, last but not least, le plaisir voire le réconfort qu’il nous procure. On vit dans un monde édulcoré et il est assez difficile d’y échapper, observe le chercheur du CNRS qui dirige un laboratoire de recherches à Bordeaux : " 75 % des produits vendus en grande surface contiennent des sucres ajoutés. Même dans le jambon, les sauces, les soupes ou le saucisson, il y en a. Les industriels ont compris que le sucre est associé à un processus de conditionnement qui a un impact sur leurs ventes. "