Le Salon Zen Topia ... L'anti-stress du week-end

Une conférence sur comment mourir "utile" avec l’humusation : pour changer de l’enterrement et de l’incinération, qui sont des traditions polluantes, on pourra peut-être bientôt se faire "humuser". Le projet, qui n’est pas encore entré dans la loi, est de faire placer notre corps dans un compost hors-sol, sur un terrain réservé, et, en 12 mois, on deviendrait un +/- 1,5 m3 de "super compost". La famille en récupèrerait un seau (on peut planter un arbre avec) et le reste sert à reboiser des terrains malmenés par l’Homme.