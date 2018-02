Le retour du héros... Le retour de Jean Dujardin !

Cathy Immelen déroule le tapis rouge sur les sorties ciné de la semaine avec quelques coups de coeur bien corsés !

Le retour de Jean Dujardin - le retour du héros : le film romantique et comique de la semaine ! Black Panther ... on parle beaucoup de ce film qui met en avant une autre forme d’héroïsme mais assez kitsch. Deux heures de gens qui se bagarrent y'en a marre dixit Cathy. Le gros coup de coeur de Cathy: Call me by your name... C'est l'éveil à la sensualité d'un jeune homme. Un film d'une très grande ouverture d'esprit filmé sans tabous avec de beaux jeunes hommes ! Phantom Thread... Une histoire d'amour - un film sur la cruauté de l'amour - c'est du cinéma d'auteur !