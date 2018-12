Le retour de Mary Poppins... De la féerie et du kitch assumé !

- C’est pas méga inventif et il y a peu d’émotion. On se laisse emporter par la féérie, le kitsch assumé et Emily Blunt est parfaitement malicieuse !

- A Londres, Mary Poppins revient une génération plus tard donner un coup de main à Michael Banks devenu père de 3 enfants. Veuf, il fait face à de grosses difficultés financières et aura bien besoin d’aide pour gérer sa progéniture.

- Le récit d’un jeune de banlieue plongé dans un milieu qu’il ne connait pas, le choc des cultures, la persévérance et la rédemption par la musique, la transmission du savoir, la relation entre un élève rebelle et son professeur investi sont des thèmes déjà exploités des centaines de fois au cinéma…

BUMBLEBEE

- Film de science fiction américain de Travis Knight avec Hailee Steinfield et John Cena. Spin-off de la série de films Transformers inspirée de la gamme de jouets d’Hasbro.

- 20 ans avant le premier film de la franchise, les robots extra-terrestres se livrent une guerre sans merci. Bumblebee, le gentil Autobot trouve refuge sur Terre. Déguisé en coccinelle jaune, il va faire la connaissance d’une adolescente qui va vite comprendre qu’il ne s’agit pas d’un simple véhicule…

- Avec 5 films au compteur, la franchise Transformers a prouvé que la surenchère d’effets-spéciaux et d’explosion était sans limites. Rien de tout ça ici avec ce volet dérivé qui change radicalement de cap !

- On a affaire à un film qui évoque surtout ET l'extra-terrestre, Le Géant de fer, The Breakfast Club et qui rend hommage aux films des années 1980.

- Un nouveau départ qui saura charmer les enfants, les ados et les parents qui vont tomber sous le charme de la bande originale très old school.

- Une comédie d’aventure fun, drôle et très divertissante.