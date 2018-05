Le retour de Christine and The Queens et de Jlo

Christine and the Queens fait son grand retour ! Emballement complet du côté de Julie Compagnon mais pas que… Il faut dire que ce retour était attendu, puisque son premier album date d’il y a 4 ans déjà ! Et pour ce retour, elle change de look mais aussi de nom… dorénavant il faudra l’appeler " Chris "… on oublie le " tine and the Queens "….

Le single de "Chris" s'appelle "DAMN, DIS-MOI", "GIRLFRIEND" pour sa version anglaise, dans les deux cas feat. Dâm-Funk.