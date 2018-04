Le Relooking de Mark Zuckerberg...C'est gratuit et ça le restera toujours !

Trois hommes sont sous l'oeil avisé de David Jeanmotte ce jeudi. Trois belles personnalités qui sont sous les feux de l'actualité : Jeremie Renier, Mark Zuckerberg et Cristiano Ronaldo. On les passe sous le scanner de notre expert en relooking - c'est par ici ...

Jeremie Renier... 37 ans. Un beau blond au visage rectangulaire - Il peut être bad boy - prince charmant ou encore très rétro. Plus blond que bolond : pour avoir les cheveux bien clairs et donc on utilise de la camomille. Mais le petit défaut des blonds souvent est celui d'avoir l'oeil plus rougeâtre et donc on utilise un collyre. Côté vestimentaire, comme notre homme est très beau, il peut mettre ce qu'il veut du moment que ce soit ajusté.

Y'a bien un défaut tout de même ? Un vice de forme ? Et oui - côté oreilles ! Si elles sont décollées on utilise le blush en deux teintes - on fonce l'oreille on prolonge vers la joue - on diminue ainsi l'oreille de 50% visuellement. C'est pas magique ?