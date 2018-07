Le pronostic de Manu Jous ? Un sobre mais efficace et suffisant 2-0 !

On y croit que Diables !

La tension monte d'un cran... Nous sommes le 2 juillet - Ca y'est les choses sérieuses commencent - c'est l'heure des 8ème de finale. Manu Jous est en direct de Rostov et nous fait écho de l'état d'esprit de nos Diables.

Ils sont confiants.. Pas trop on l'espère ! Ils sont sereins depuis le début, concentrés sur leur objectif qui est d'atteindre au moins les 1/4 de finale. Certains de nos joueurs n'ont plus joué depuis 9-10 jours, ils trépignent d'impatience du coup.

Les favoris partent, on a du fait un peu les "chocotte" ... La loi de la série ? Non, c'est une coupe du monde ouverte - on est dans la moitié difficile si on franchit ce cap - mais c'est le moment de sortir des matchs référence et ne trébuchons pas ce soir contre le Japon mais personne n'y croit ici à Rostov.

Le ciel est tout bleu - le paramètre chaleur est une constante, de la chaleur, de l'humidité mais il est tout de même quelques brises qui soufflent, cela ne devrait pas poser problème.

Le pronostic de Manu à l'arrachée : un sobre mais efficace et suffisant 2-0 !