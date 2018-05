Le préhistomuséum... Ce soir, la tribu est de sortie !

Ce soir: animation "Revenons à nos moutons" où on vient en tribu se mettre dans la peau d’une famille d’agriculteurs préhistoriques, au tout début de l’élevage. On va notamment nourrir des animaux rares, comme ils étaient dans l’ancien temps, comme Carlos et Milos, des cochons "laineux" bien loin de nos cochons tout nus et tout roses, ou encore des bœufs beaucoup plus hauts et plus fins que ceux qu’on connaît, avec de grandes cornes, proches de l’auroch.