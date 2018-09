Le Poulain... Alexandra Lamy propose un contre-emploi assez sympa !

Le Poulain... Alexandra Lamy nous fait un contre emploi assez sympa. C'est un film intéressant sur base de faits réels mais un peu loufoque, c'est un peu léger - un peu facile. L'amour est une fête... Un film très brouillon - il y a plein de chouettes petits moments mais on se demande où l'on veut en venir.

- Hélas c’est pas très fouillé et pas très crédible comme étude des coulisses de la politique...

- Premier long métrage de Mathieu Sapin, auteur de BD, fan de cinéma et qui a déjà croqué en 2012 la campagne de François Holllande.

- Après l’histoire est quand même assez brouillone et le rôle de la femme parfois très restreint...

- C’est l’histoire de 2 flics qui infiltrent l’univers des peep shows et du cinéma " d'amour " pour prendre sur le fait, des blanchisseurs d'argent.

- Comédie française de Cédric Anger avec Guillaume Canet et Gilles Lellouche

PAPILLON

- Drame biographique américano-hispano-tchèque de Michael Noer avec Charlie Hunnam (The Lost City of Z) et Rami Malek (futur Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody).

- Un homme est condamné pour un meurtre qu’il déclare ne pas avoir commis. Il se retrouve dans un bagne en Guyane réputé pour ses conditions de vie difficile. Il va s’associer avec un autre prisonnier et va tout tenter pour s’échapper...

- Les histoires de prison et d’évasion on toujours eu la super cote en fiction ! Souvent des histoires d’injustice, de débrouillardise, d’amitié aussi...

- C’est tout cela qui est au cœur du remake du film des années 1970 avec Steve McQueen et Dustin Hoffman.