Le Parc des Merveilles, l'histoire d'une petite fille qui s'imagine un parc d'attractions !

LE PARC DES MERVEILLES (WONDER PARK), US et ARTRIC sont au rendez-vous cette semaine!

On ne comprend pas grand-chose aux enjeux du film, c’est bizarre, on ne sait pas vraiment ce qu’on regarde…

Un film sans dialogue mais pas sans stress même si on est plutôt dans un style contemplatif et très lent…

L’horreur en mode réaliste ça peut être un film comme un survival, un film de survie et plus spécialement en milieu où les températures sont à – 30° Celsius !

US ( Nous)

Film d'horreur de Jordan Peele avec Lupita Nyong'o, Winston Duke et Elisabeth Moss.

L’histoire d’une famille américaine qui se fait attaquer par les membres d’une autre famille. Mais il y a un méga twist horrifique !

Us, c’est le deuxième film hyper attendu de Jordan Peele après le phénomène Get Out qui a beaucoup fait parler de lui en 2017 (le film a remporté l’Oscar du meilleur scénario original).

Jordan Peele est le roi pour arriver en même temps à nous foutre les jetons et à nous insuffler un propos sur la société américaine, même si le côté politique est moins fort et moins fin que dans Get Out … Niveau mise en scène, c’est hyper maitrisé !

Moi j’ai juste calé sur le concept de la famille " double ", j’ai essayé mais j’ai jamais cru à l’histoire.

Alors difficile de vous dire que j’ai adoré mais je reconnais que dans le genre foncez