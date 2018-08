Le Palais Royal... La visite de la dernière chance !

Ce week-end on s'évade au Palais royal de Bruxelles ! C'est la tradition chaque été, on ouvre les portes du Palais au public ...

On peut même visiter la salle du trône (ou du plus trône) - oui quand on va à la chasse ! Pas sérieux tout ça.

Il est des documents exceptionnels à voir - des contrats de mariage, il y a les magnifiques salles du Palais, on peut voir des beaux lustres, mai aussi de sublimes toiles dont celles faites par sa Majesté le Roi himself ! , ...

Ce Palais... Ca fait partie de notre patrimoine, de notre histoire. Seuls quelques coins privés ne seront pas accessibles au public mais les plus grandes salles, les plus majestueuses le seront, ... C'est une sortie sympa à faire découvrir aux petits bouts aussi.

C'est jusqu'à dimanche 17h - ensuite ils remettent les meubles !! - un dernier week-end "évasion royale" donc. A saisir... ou pas !