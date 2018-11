Le OFF DAY des Diables !

La défaite des Diables hier contre la Suisse laisse une nation chaos ! Manuel Jous fait le point pour nous sur ce OFF DAY.

C'est "incompréhensible" !

Ca n'était plus arrivé sepuis 2009 contre l' Espagne sauf que là on savait qu'on allait se faire balader sur le terrain. Hier, le contexte était bien différent, on a évolué depuis, on est première nation mondiale, ... De surcroît on mène 2-0 et puis "patatra" !

Hier ce fut le OFF DAY à tous les points de vues.

La faute à qui ?

Tout le monde était en dessous du niveau, la mentalité était défaillante aussi, personne n'a réagi, ça sonne même faute professionnelle.

Et la suite ?

Il n'y aura pas le sacré rendez-vous de juin. Il faudra se projeter pour le début des éliminatoires opur l'Euro de 2020/ En juin ce ne sera que bien peu de rencontres exaltantes.