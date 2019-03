Le nouvel éclairage détectera aussi les conducteurs fantômes !

Sud Presse "On y est : le plan de rénovation de l’éclairage de nos routes est sur les rails, le contrat de conception ayant été attribué au consortium LuWa (Citelium, Luminus, CFE et DIF)"

Un éclairage qui va améliorer la sécurité des automobilistes.

Le " Plan Lumières 4.0 " d’une durée de 20 ans, sera réalisé sous forme d’un PPP (partenariat public privé). Le contrat prévoit la mise en service progressive du nouvel éclairage courant du deuxième semestre 2019 et la rénovation des infrastructures du réseau en LED, soit environ 100.000 points lumineux durant les 4 premières années. Cela concerne 2700 km d'autoroutes et de routes nationales dont 400 km d'échangeurs ainsi que les parkings des aires autoroutières et ls parkings de covoiturage.