Petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux

- La DH : "Fiers!" - On a fait le plein de 19 médailles côté championnats sportifs Européens...

- La Capitale : "Le coût de l'échec scolaire : 373,8 Millions d' Euros par an !"

- Le Soir : "des robots remplaceront les agents du fisc" - Cette institution se lance dans l'intelligence artificielle.

Et au coeur de votre quotidien...

- "Le nombre de Belges qui s'expatrient explose" - en raison du coût de la vie, de l'immobilier, du climat, ... Le Belge s'expatrie.

30 000 en 2016 et 460 000 en 2017 ! La France est le pays le plus convoité - s'en suit les Pays-Bas et aussi la Turquie.

- "Le cannabis shop déjà fermé" - tout ne semble pas en bonnes et dues formes - des petites révisions s'imposent avant ré-ouverture !