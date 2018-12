Le Mercato d'hiver débute demain !

Soulignons que la fédération italienne a rapidement réagi et de manière forte. C'est rarement le cas et on pourrait souhaiter que toutes les fédérations agissent de la sorte dans des cas similaires. Chapeau donc pour la fédération italienne.

Qui dit premier janvier, dit début du Mercato d'hiver...

Mogi Bayat et Dejan Veljkovic - © Tous droits réservés

Premier Mercato post "footbelgate", ce grand scandale qui avait secoué le monde du foot belge ces derniers semaines.

On a revu, la semaine dernière, dans les tribunes de Charleroi, un certain Mogi Bayat qui est toujours poursuivi pour blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. Actuellement présumé innocent, il peut donc exercer ses activités, mais on reste curieux de savoir combien de transaction il va effectuer et quelle sera la réaction des clubs.

On sait finalement que toutes les recommandations en matière d'argent ne passeront que l'été prochain ce qui permettrait de vivre un Mercato classique... Sauf que, Dejan Veljkovic collabore avec la justice et balance des noms et des informations.

Il se pourrait que le mois de janvier soit plus révélateur que prévu.

Affaire à suivre...