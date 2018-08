Le Mémorial Van Damme... Top départ le 31 août !

Le 31 août, top départ pour le Mémorial Van Damme !

Cédric Van Branteghem - Directeur de l'événement était avec nous ce matin.

La 42e édition du Mémorial Van Damme est le dernier des 14 meetings de l'année de la Diamond League, la plus importante compétition d'athlétisme annuelle. Après Shanghai, Oslo, Rome, Paris, Londres, Zurich... Bruxelles est donc le dernier rendez-vous d'envergure en 2018.

Excité à quelques jours de l'événement ? : "OUI ! On a une très belle affiche. On a les meilleurs athlètes du monde, le top 12. Et on montre nos belges en plus."

On a fait d'excellents championnats d' Europe - et ici on est le meilleur meeting du monde. Des stars mondiales seront présents ! Pour le sport belge, on veut avoir la finale chez nous - à Bruxelles et donc oui on met le paquet... d'argent !

Pour Cédric ce sont de grands souvenirs... Et d'avoir notamment participé à quelques courses avec le frères Borlée ! Les recors sont là pour être battus - mais, les mémoires... ça reste !

Il reste encore des places pour cet événement mais ça va vite... Dépêchez-vous, piquez un petit sprint pour décrocher votre ticket. C'est un événement d'exception au sein de la Capitale. L'ambiance y est familiale et très bon enfant.

"Dans la cérémonie d'ouverture on va célébrer tous les médaillistes - Tous ceux qui ont fait l'été sportif seront célébrés !" C'est le sport de haut niveau.

Un événement à ne rater sous aucun prétexte !

Sportivement vôtre.

Plus d'infos sur le site du Mémorial en un clic