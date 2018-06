Le manuscrit inachevé... le nouveau thriller percutant de Franck Thiliez

Franck Thilliez était avec nous ce matin pour nous plonger au coeur de son nouveau thriller: "Le manuscrit inachevé".

Depuis plusieurs années, l'écrivain fait partie du Top 10 des auteurs francophones les plus vendus dans le monde. Le Manuscrit inachevé nous tiendra une nouvelle fois en haleine cet été.

Ce thriller - c'est une lecture de l'été ? Aïe ces dires titillent notre écrivain. Ce fut de mauvaise presse au coeur de Télérama ... No comment !

Ecrire des histoires tortueuses, complexes plait à notre auteur. On se trouve lecteur - tout se résout à la fin - on joue avec ce code. L'écriture est un jeu entre le lecteur et l'auteur. Le lecteur aime enquêter et Franck s'en ai joué à fond. Il glisse des indices ci et là . La résolution se trouve à l'intérieur du livre. C'est une lecture participative.

J'aime les histoires avec des grands méchants, ils doivent être à la hauteur. Les assassins sont assez astucieux pour donner du fil à retordre à nos enquêteurs, aux lecteurs. Je côtoie des policiers, des médecins légistes, ... Et oui passer des vacances avec moi c'est très sympa - glauque !

On a une police qui évolue vite. 80% des enquêtes se résolvent grâce aux ordi, aux smartphones.

Il est une peu permanente d'écrire un roman qui ressemble étrangement à l'un déjà existant. On a l'impression que cela vient du profond de soi et puis de façon involontaire on découvre qu'il s'agit d'un plagia... non intentionnel. C'est une peur en soi !

Je garde une vie saine, c'est important pour écrire des bons livres il faut la même régularité, le même travail. J'ai une passion qui se dégage dans mes livres je pense.

- Aux alentours de Grenoble, la police retrouve un corps sans vie et mutilé dans le coffre d’une voiture. Aux abords de la Côte d’Opale, Léane est un écrivain à succès. Elle a perdu sa fille il y a plusieurs années, enlevée par un sérial-killer. Son mari, qui menait son enquête, est agressé et désormais amnésique. Leur fille serait-elle encore en vie ?