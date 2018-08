Le look de l'été passe aussi par les cheveux!

Vous avez chaud? Vous ne savez plus quoi faire avec vos cheveux? David Jeanmotte vous conseille...

Pour les filles : quand il fait chaud, il faut essayer de laver vos cheveux avec des shampoing à base de menthol… cela assainit le cheveu et plus le cheveu est sain, plus il est confortable et moins on a chaud.

Autre conseil quand il fait chaud : les tresses ! Aussi bien pour les garçons ou pour les filles, les tresses permettent d’aérer le cuir chevelu.

La tendance de l'été : tirer les cheveux vers l’arrière… pour donner un effet " plage ".

4ème conseil : la queue de cheval ! Attention que si vous faites une queue basse, cela aura pour effet d’agrandir votre nez, le menton et éventuellement l’effet double menton. Par contre, si vous faites une queue de cheval vers le haut… (à la calotte) vous aurez un effet beaucoup plus allongé.

Pour dégager vos cheveux du front et du visage, vous pouvez aussi utiliser un ruban/turban.