Le jour où le Capitaine Flamme s'est éteint !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une forme de Chia Chia' Allumer le feu ou plutôt de l'éteindre' avec le titre " LE JOUR OU LE CAPITAINE FLAMME S’EST ETEINT "...
ELLE ETAIT …..CERTAINE….
QUE LE DEPECEUR DE MONS CONNAISSAIT SOPHIE MORCEAUX
ELLE ETAIT … BIZARRE
ELLE CHANTAIT LES PAROLES DE CHOPIN SUR LA MUSIQUE DE MOZART
ELLE ETAIT …TENTEE PAR LES CHOSES IMPOSSIBLES
COMME FAIRE UN SELFIE AVEC L’HOMME INVISIBLE - CLIC CLAC KODAK
ELLE ETAIT …TOUJOURS MAL RASEE
ON AURAIT DIT UN CACTUS ENTOURE DE FIL BARBELE
ELLE AVAIT QUELQUE CHOSE QUE LES AUTRES N’ONT PAS
ET CE QUE LES AUTRES AVAIENT ELLE NE L’AVAIT PAS
ELLE ETAIT … TOUJOURS SURPRISE
MEME QUAND C’EST ELLE QUI FAISAIT LA SURPRISE, ELLE FAISAIT LA SURPRISE
ELLE ETAIT …BRANCHEE SUR LES SALONS LAVOIRS
ET LES NETTOYAGES A SEC
FALLAIT LA VOIR : SHE WAS ERETTE
ELLE ETAIT …AVEC SES LUNETTES DE SOLEIL
QUAND Y’AVAIT PAS DE SOLEIL MEME QUAND Y’AVAIT PAS DE LUNETTES
ELLE ETAIT …MI HOMME MI FEMME
MI FILLE MI RAISIN
C’ETAIT PAS BANAL
ELLE AVAIT QUELQUE CHOSE QUE LES AUTRES N’ONT PAS
ET CE QUE LES AUTRES AVAIENT ELLE NE L’AVAIT PAS
ELLE ETAIT …ORIGINALE ELLE DISAIT QUE LES BAS EN SOIE,
EN SOI, CE N’EST PAS SI MAL
ELLE ETAIT ….CERTAINE QUE LE CAPITAINE FLAMME
S’EST ETEINT
S’ETAIT TEINT LES CHEVEUX
ELLE ETAIT …MYSTERE
ELLE DISAIT QUE CHEZ LES POISSONS PERSONNE N’A LES PIEDS SUR TERRE
ELLE ETAIT … PAS COMME NOUS
CA TOMBAIT BIEN VU QUE NOUS ON N’ETAIT PAS COMME ELLE NON PLOU
ELLE AVAIT QUELQUE CHOSE QUE LES AUTRES N’ONT PAS
ET CE QUE LES AUTRES AVAIENT ELLE NE L’AVAIT PAS
ELLE AVAIT QUELQUE CHOSE QUE LES AUTRES N’ONT PAS
ET CE QUE LES AUTRES AVAIENT ELLE NE L’AVAIT PAS
Retrouvez les 1ères dates STTELLLA
LE CARABISTOUR DE STTELLLA
LES PREMIERES DATES :
02/03/19 :MARCHIENNE AU PONT - ROCKERILL
03/03/19 : KAIN
05/05/19 : INCOURT
11/05/19 : MARCINELLE
21/06/19 : CHATELET
13/07/19 : NAMUR
20/07/19 : SPA - FRANCOS
31/08/19 : SCENE SUR SAMBRE