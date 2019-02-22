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Le jour où le Capitaine Flamme s'est éteint !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une forme de Chia Chia' Allumer le feu ou plutôt de l'éteindre'  avec le titre " LE JOUR OU LE CAPITAINE FLAMME S’EST ETEINT "...
 

ELLE ETAIT …..CERTAINE….

QUE LE DEPECEUR DE MONS CONNAISSAIT SOPHIE MORCEAUX

 

ELLE ETAIT … BIZARRE 

ELLE CHANTAIT LES PAROLES DE CHOPIN SUR LA MUSIQUE DE MOZART

 

ELLE ETAIT …TENTEE  PAR LES CHOSES IMPOSSIBLES 

COMME FAIRE UN SELFIE AVEC L’HOMME INVISIBLE - CLIC CLAC KODAK

 

ELLE ETAIT …TOUJOURS MAL RASEE

ON AURAIT DIT UN CACTUS ENTOURE DE FIL BARBELE

 

ELLE AVAIT QUELQUE CHOSE QUE LES AUTRES N’ONT PAS

ET CE QUE LES AUTRES AVAIENT ELLE NE L’AVAIT PAS

 

ELLE ETAIT … TOUJOURS SURPRISE

MEME QUAND C’EST ELLE QUI FAISAIT LA SURPRISE, ELLE FAISAIT LA SURPRISE

 

ELLE ETAIT …BRANCHEE SUR LES SALONS LAVOIRS

ET LES NETTOYAGES A SEC

FALLAIT LA VOIR : SHE WAS ERETTE

 

ELLE ETAIT …AVEC SES LUNETTES DE SOLEIL

QUAND Y’AVAIT PAS DE SOLEIL MEME QUAND Y’AVAIT PAS DE LUNETTES

 

ELLE ETAIT …MI HOMME MI FEMME

MI FILLE MI RAISIN

C’ETAIT PAS BANAL

 

ELLE AVAIT QUELQUE CHOSE QUE LES AUTRES N’ONT PAS

ET CE QUE LES AUTRES AVAIENT ELLE NE L’AVAIT PAS

 

ELLE ETAIT …ORIGINALE ELLE DISAIT QUE LES BAS EN SOIE, 

EN SOI, CE N’EST PAS SI MAL

 

ELLE ETAIT ….CERTAINE QUE LE CAPITAINE FLAMME 

S’EST ETEINT

S’ETAIT TEINT LES CHEVEUX

 

ELLE ETAIT …MYSTERE 

ELLE DISAIT QUE CHEZ LES POISSONS  PERSONNE N’A LES PIEDS SUR TERRE 

 

ELLE ETAIT … PAS COMME NOUS

CA TOMBAIT BIEN VU QUE NOUS ON N’ETAIT PAS COMME ELLE NON PLOU

 

ELLE AVAIT QUELQUE CHOSE QUE LES AUTRES N’ONT PAS

ET CE QUE LES AUTRES AVAIENT ELLE NE L’AVAIT PAS

 

ELLE AVAIT QUELQUE CHOSE QUE LES AUTRES N’ONT PAS

ET CE QUE LES AUTRES AVAIENT ELLE NE L’AVAIT PAS

 

Retrouvez les 1ères dates  STTELLLA

LE CARABISTOUR DE STTELLLA 

LES PREMIERES DATES  :

02/03/19 :MARCHIENNE AU PONT - ROCKERILL

03/03/19 : KAIN

05/05/19 : INCOURT

11/05/19 : MARCINELLE

21/06/19 : CHATELET

13/07/19 : NAMUR

20/07/19 : SPA - FRANCOS

31/08/19 : SCENE SUR SAMBRE

 

 

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