Le Jeu... La comédie parfaite pour semer la zizanie !

Focus sur les sorties ciné avec Ayrton qui met en lumière les atouts de trois films à l'affiche cette semaine.

Girl est le film belge de l'année, c'est un film très sensible, intense sur un sujet d'actualité.

First Man s'attaque à l'histoire de l'humanité (le premier homme sur la lune) - ON et dans un drame familiale intimiste.

Le Jeu... C'est un vaudeville hilarant - On rit du début à la fin - c'est extrêmement réussi, une comédie parfaite !