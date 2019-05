Le groupe belge Zappeur Palace un univers POP-rock moderne et diablement efficace

Un groupe qui monte

Depuis la parution de leur premier single “Sarcophage” à l’automne 2017, les membres du groupe Zappeur Palace n’ont pas arrêté un instant. Multipliant les scènes en Belgique mais aussi en France, ils ont tour à tour fait vibrer le Théâtre des Variétés à Paris ou encore le public des Francofolies de Spa. À coup de guitares, de basses et batteries, et ce toujours avec entrain, ils ont fait grandir leur communauté pas à pas. Évoluant dans un univers POP-rock moderne et diablement efficace, le quatuor composé de Maxime, Nathan, François et Pol n’a cessé de progresser et d’élargir son audience. Preuve en est, leur second single “Overdose” a réalisé des chiffres en nette progression sur Spotify, et les retours qu’ils ont reçus de la presse et du public n’ont fait que renforcer leur détermination et la cohésion de leur formation. Originaires de Nivelles, les quatre amis ont commencé à jouer ensemble à l’âge de 14 ans et plus les années passent, plus leur énergie scénique semble se démultiplier.