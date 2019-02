Le groupe Belge "Zappeur Palace"... Coup de Coeur de Julie Compagnon

Kendji Girac en duo avec Claudio Capéo et le groupe Belge Zappeur Palace sont sous les projecteurs de l'actualité musicale cette semaine. Focus sur ces artistes sous la "bonne note" de Julie Compagnon.

Zappeur Palace- Arrache la plage

Zappeur Palace - © Tous droits réservés

Zappeur Palace, c'est un groupe de quatre meilleurs amis ayant la même passion,la musique. Maxime, Pol, Nathan et François.

Le groupe s'est fondé en 2009. A cette époque, il n'y avait que Nathan et Maxime dans le groupe, sans vraiment de projets de scène ou autre.

Zappeur Palace a déjà fait ses armes aux quatre coins du plat pays. Après " Sarcophage ", voici quelques mois, place à " Overdose " le nouveau single (arrangé par Delta), avec ses arrangements dynamiques et son refrain entêtant.

Mélodies efficaces, textes aiguisés, énergie rock : ils ont tout pour séduire. Sans oublier la signature vocale de Maxime Legrand (auteur, compositeur, interprète et guitariste) qui nous rappelle les plus belles heures de la scène pop-rock française, pour notre plus grand plaisir.

Tout est là pour rapidement tomber amoureux de ce projet frais, lumineux et pop rock comme on l’aime…

Prochain concert: le 30 mars à Ittre

http://www.zik-zak.be