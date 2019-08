Le Groupe Behind the Pines nous fait découvrir en live What Do We Choose et c'est canon!

Le chanteur Andréa Battisti et le guitariste Gregory Maira, membres du groupe de musique bruxellois Behind the Pines étaient nos invités ce matin dans le 8/9.

Le groupe de rock Behind the Pines a été révélé au grand public avec le single In The Mirror.

En février dernier, le quatuor belge a sorti son nouveau single What Do We Choose. C’est le titre qu’ils vous offrent ce matin en live.

En concert :

Ce soir à NAMUR – Les Solidarités.

Le 13 septembre à MONS – Maison Folies.

Le 20 septembre à ANDENNE – Les Fêtes de Wallonie.

Et… le 12 février 2020 à Bruxelles à La Madeleine aux côtés notamment de Zappeur Palace.