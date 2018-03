Le grand nettoyage de Printemps... Plus que quelques jours pour vous inscrire !

Opération "Grand Nettoyage de Printemps" ... Prendre l’air tout en étant utile !

Cette opération va se dérouler pendant 3 jours, le week-end du 23 au 25 mars, mais Sarah Visse vous en parle déjà maintenant car il faut s’inscrire avant ce 15 mars, à minuit!

Sara De Paduwa est marraine de l’opération cette année, qui en est à sa 4e édition. Il s’agit d’une grande mobilisation citoyenne pour sensibiliser à la propreté dans l’espace public en Wallonie. Pendant 3 jours, des milliers de citoyens vont ramasser des déchets jetés sur les routes ou dans la nature.

L’an dernier, 247 tonnes de déchets sauvages ont ainsi été ramassés par 73.000 participants. Cette année, on veut faire encore mieux. L’objectif est en tout cas de réunir 100.000 participants (déjà 70.000 inscrits). L Toute aide est la bienvenue, même pour 1 heure!

Comment ça se passe? On s’inscrit (accès aux inscriptions sur Vivacite.be), soit en formant soi-même une équipe (en famille, entre collègues, copains…) en choisissant une zone à nettoyer, soit on rejoint une équipe déjà existante. Ensuite, on reçoit par la Poste, un kit de ramassage (gants et gilet taille adulte ou enfant, sacs poubelle, un guide…).

Infos: www.walloniepluspropre.be et vivacite.be

Petit Quizz : "Combien de temps mettent ces déchets à se désintégrer?"

Les Chewings Gums: 5 mois, 5 ans, 50 ans. C'est le second déchet le plus produit sur la planète, après les mégots. Le chewing-gum met 5 ans à disparaître dans la nature car la plupart des chewing-gums sont constitués de dérivés du pétrole.

Une pelure de fruits: 3 à 6 jours, 3 à 6 semaines, 3 à 6 mois. Ce déchet, certes biodégradable, aura le temps de polluer visuellement notre environnement et d'attirer d'autres déchets.

Une bouteille en verre: 40 ans, 400 ans, 4000 ans. Le verre est quasiment inaltérable. Des objets en verre datant de 2.000 avant J.-C. ont été retrouvés intacts.