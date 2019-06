Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: - Ciné Télé Revue : "Le Grand Cactus" est en vacances. - Soir Mag : Sosie de Meghan Markle, un statut qui rapporte gros. - Flair : Dans les coulisses de "Toy Story 4" - Le Vif : La course de tous les exploits.

La Revue de presse - Le 8-9: la revue de presse - 28/06/2019 Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: - Ciné Télé Revue : "Le Grand Cactus" est en vacances. - Soir Mag : Sosie de Meghan Markle, un statut qui rapporte gros. - Flair : Dans les coulisses de "Toy Story 4" - Le Vif : La course de tous les exploits.

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous la Une de vos Quotidiens.

Ciné Télé RTevue"Le grand Cactus est en vacances !" ; - © Tous droits réservés La bande de Jérôme de Warzée a posé ses valises à Djerba pour sa série de best of. Et nous étions sur le tournage. Embarquement pour l’envers du décor, aussi hilarant que l’émission." Dans “Le Cactus”, chaque Wallon et Bruxellois peut se retrouver ", indique Jérôme de Warzée. " Ah ! C’est ma maman qui va être contente ! Ça fait vingt ans qu’elle attend que je sois dans le “Ciné-Télé-Revue” ! A la maison, c’est le magazine de référence ", s’exclame en nous voyant James Deano. Pour une fois, il ne titillera pas Jérôme de Warzée. Le chef d’orchestre de la bande l’a sorti des faux décors de son duplex. Pour les quatre émissions best of (deux début juillet et deux fin août), c’est sous le soleil que le public retrouvera ses humoristes préférés. " Figurez-vous que c’est grâce à David Jeanmotte que nous sommes à Djerba. Il nous a dit que nos vidéos sont très appréciées sur les réseaux sociaux en Tunisie ", nous glisse Jérôme, dans le hall majestueux du Royal Garden Palace, dont les impressionnantes colonnades s’ouvrent sur une gigantesque piscine turquoise qui donne immédiatement envie d’y plonger.

Flair"Dans les coulisses de Toy Story 4" ; - © Tous droits réservés Il y a 25 ans, Toy Story était le premier long-métrage entièrement animé par ordinateur et le premier de Pixar. Le studio d’animation est devenu la machine à succès que l’on sait et deux autres films avec Woody et Buzz sont sortis. Neuf ans après le troisième volet, Pixar nous o?re de vrais adieux avec un 4e épisode aussi drôle qu’émouvant. Nous étions à Emeryville, au siège de Pixar, pour découvrir les secrets de fabrication du ?lm. COMMENT C’EST CHEZ PIXAR ? Les bureaux Pixar sont installés à Emeryville, près de San Francisco et le grand public n’a pas le droit de les visiter. L’accès est réservé aux professionnels. Le bâtiment principal, dans lequel certains se déplacent en tro ine e électrique, porte le nom de Steve Jobs. C’est à lui que l’on doit l’architecture particulière du building : tout a été pensé dans le moindre détail pour encourager la collaboration entre les travailleurs. Le hall central, par exemple, est gigantesque et pourvu de canapés, d’une cafétéria où on mange gratuitement, de grandes tables de réunion et d’une table de ping-pong. Tout est fait pour que les gens se rencontrent et échangent des idées de façon informelle.

Soir Mag"Sosie de Meghan Markle" ; - © Tous droits réservés Un statut qui rapporte gros ! Olivia Marsden (à droite !) est le sosie parfait de Meghan Markle. Une jeune femme ressemblant à la duchesse de Sussex est payée plus de 1.000 euros par " séance " pour se glisser dans la peau de l’épouse du prince Harry.En Grande-Bretagne, presque chaque membre de la famille royale a droit à son sosie officiel ! Ceux des princes Harry, William et de la princesse Kate en ont même fait un job à pleintemps. Ils doivent leur destin exceptionnel à une ressemblance physique, ce qui leur permet d’enchaîner les émissions de télé et les shootings photos. Dernière arrivée dans le clan des Windsor, Meghan Markle n’échappe pas à la règle. Si certaines jeunes femmes avaient déjà fait valoir leur ressemblance avec l’épouse du prince Harry lorsque cette dernière n’était " que " la star de la série " Suits ", ces sosies ont flairé le bon tuyau quand Meghan est devenue duchesse de Sussex.